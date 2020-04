Medici e infermieri, eroi veri!: un disegno di Claudia Ferraris

Claudia Ferraris è un’illustratrice dallo stile inconfondibile che ha prodotto diversi album e libri principalmente dedicati ai più piccoli in collaborazione con vari autori. Il suo lavoro forse più noto è “Fiabe di riso” che ha fatto il giro del mondo grazie alla risonanza che ebbe all’Expo 2015. Il libro venne realizzato per un progetto dell’associazione “Liberi di Scegliere”, recentemente il libro illustrato «Favole di terra e di aria», testi di Giulia Pretta, è stato stampato in 13.000 copie per il nuovo progetto dell’associazione, dal titolo “Lui e meglio di me”, per l’educazione al valore delle diversità ed è stato distribuito nelle scuole della provincia.

Claudia ci ha inviato questo disegno omaggio a medici e infermieri.

Il senso del messaggio

Il pensiero scritto qui sotto e’ quello che vuol significare questo disegno di speranza:

Un messaggio di speranza anche in momento tristissimo,

una vecchietta ormai guarita,

una donna medico che le è stata vicino e l’ha curata,

e finalmente il risultato di una lotta , di un sacrifico, di un coraggio immenso

una frase del medico : #celabbiamofatta

Claudia FERRARIS

Un cordialissimo saluti a tutti Voi e speriamo davvero che quell’ Ashtag sia davvero realizzabile…

