Domenica 27 Fiera di Santhià ed evento Slowland ad Alice Castello

Quarto e ultimo atto del Festival del Paesaggio che si svolge quest’anno in sette comuni di Slowland Piemonte. E si tratta di due eventi che riguardano da vicino il Vercellese.

Ad Alice Castello escursione nell'Arte

Domenica 27 giugno ad Alice Castello ultima occasione per assaporare le atmosfere nordiche e fiabesche costruite dagli artisti internazionali di PAL - Paesaggio Art Landscape. Prevista un’escursione di circa 5 km si potrà percorrere un luogo quotidiano ridisegnato dall’arte e l’evento è gratuito, offerto dai comuni organizzatori e Slowland Piemonte.

Le escursioni saranno realizzate con partenze suddivise ogni 15 minuti, a partire dalle 5.30 del mattino (prima escursione all’alba) per tutta la giornata, su prenotazione all’indirizzo ticket4pal@gmail.com (la partecipazione è gratuita).

Ci sarà una pausa pranzo per evitare la canicola estiva tra le 13 e le 15.

Fiera di Giugno a Santhià

Contemporaneamente l’amministrazione comunale di Santhià ha organizzato in concomitanza la “Fiera di Giugno” nel centro cittadino per promuovere le attività commerciali, organizzata in collaborazione con Confesercenti e “Ruggine” appuntamento annuale Mostra Scambio Santhià edizione 2021.

La manifestazione è organizzata e curata da e-vintage APS che da diversi anni si occupa con grande passione alla conservazione e documentazione di ogni veicolo d’epoca.

L’appuntamento è sicuramente un evento di grande interesse per numerosi espositori ed importanti restauratori, collezionisti ed appassionati del settore.

Tanti gli stand a disposizione dei visitatori con una vasta esposizione di auto, moto, bici, ricambi ed accessori originali d’epoca. Inoltre è possibile trovare interessanti oggetti d’epoca come ad esempio riviste, giocattoli e modellismo vintage in generale. Molti gli spazi dedicati al libri, dischi poster, arredamento, abbigliamento, modellismo, curiosità e tanto ancora.

Passione e cultura del riciclo, riuso e conservazione del patrimonio meccanico e tecnologico che si muove e si è mosso su ruote dall’inizio del ventesimo secolo sono sicuramente i punti di forza della manifestazione.

Ingresso come sempre libero per il pubblico – orario dalle 8.00 alle 16.00 circa sempre in Piazza Aldo Moro a Santhià (Vercelli). L’organizzazione comunica che in caso di brutto tempo la manifestazione potrà subire annullamenti o ritardi.

Gli allestimenti sono prevalentemente sonori e saranno scaricabili alla partenza per essere ascoltati con il proprio smartphone (preferibilmente con cuffie) durante il percorso che sarà allestito con le indicazioni necessarie.

Saranno rispettate tutte le misure anti-covid