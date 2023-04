In occasione del 170° anniversario di costituzione del sodalizio verrà allestita a Stroppiana la mostra fotografica Ci prenderemo cura di noi, Storie di Mutuo Soccorso al femminile, realizzata dalla Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso, ente afferente alla Regione Piemonte, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Donna Uomo della Regione Piemonte.

Lavoro di ricerca

La mostra, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca, è costituita da 18 pannelli fotografici e troverà ospitalità nella sede storica della Soms, in via Mazzini 9. Un allestimento che era già stato ospitato a Stroppiana nel 2021, in occasione della festa patronale in agosto, ma che ora torna per essere soprattutto presentato agli alunni della scuola primaria, abituali frequentatori delle proposte culturali ed espositive della locale Soms. Gli studenti verranno accolti nella sede sociale lunedì 17 aprile. La mostra sarà allestita fino al 22 aprile. Sabato 22 sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle 12. Negli altri giorni su appuntamento al numero 339 6936270

«La storia dei sodalizi femminili è particolarmente suggestiva - spiega la presidente della Società di Mutuo Soccorso, Claudia Borgo. Abbiamo quindi pensato di proporre una riflessione su questo significativo modello mutualistico che ha visto le donne consapevoli protagoniste, in un contesto, spesso, di grande difficoltà».

«Tra il mondo del lavoro femminile e il Mutuo Soccorso – precisa Mariella Zanetta della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle SMS che presenterà la mostra - si stabilì sin dall’inizio un legame molto stretto. Per prime, infatti, le Società di Mutuo Soccorso colsero il valore e l’importanza del lavoro femminile, attribuendo alle donne lo status di cittadine lavoratrici a tutti gli effetti, compreso il diritto di voto che per le donne fu raggiunto in Italia solo nel 1946, ma che divenne un diritto nella gestione dei sodalizi femminili, sin dal 1851».

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Stroppiana.

Attraverso la Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di Mutuo Soccorso, l’iniziativa è sostenuta da: Fondazione CRT, Fondazione Banca Popolare di Novara, Mutua Fab, Consorzio Mutue di Novara, Fondazione Cesare Pozzo per la Mutualità.

Informazioni e prenotazioni per le visite

Società di Mutuo Soccorso e Previdenza di Stroppiana 339 6936270

Informazioni sulla mostra

Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle Società di mutuo soccorso- onlus

Sede di Borgomanero, tel. 0322-835232, email borgomanero@fondazionemutuosoccorso.it