Arriva il jazz! Un pomeriggio in musica con i Four Jam (Plus One)

Domenica 26 febbraio Cigliano torna essere il centro del jazz in Piemonte, grazie a un incontro fra scrittori e musicisti che discutono, suonano, interpretano la musica nata dagli schiavi africani negli Stati Uniti ben due secoli fa: una musica, chiamata appunto jazz, che da molti decenni e' entrata a far parte del patrimonio culturale anche italiano. A condurre l’incontro, ci sara' Guido Michelone professore di Storia del Jazz all’Università Cattolica di Milano che presenterà i suoi due nuovi libri Jazz istruzioni per il riuso e Io sono un jazzista, entrambi per le Edizioni Melville di Siena. A dar man forte allo scrittore intervengono cinque giovani musicisti chiamati, proprio in gergo americano, Four Jam (letteralmente i quattro improvvisatori), ma che per l’occasione diventeranno cinque, ossia Four Jam Plus One (più uno) grazie all’aggiunta del torinese Danilo Castagnero ai sassofoni.

Quattro giovani appassionati di musica

I quattro ragazzi, il ciglianese Samuele Perinotto (tromba), Alessio Pagliero (pianoforte), Alessandro Rosin (contrabbasso), Samuel Cavallone (batteria) provenienti da Vercelli, Torino, Saluggia e dalla stessa Cigliano, si sono conosciuti quattro anni fa a Vercelli frequentando il liceo musicale Lagrangia, dove, oltre a imparare i fondamenti della musica classica, hanno creato spontaneamente una propria band, con la quale si sono già esibiti, con ottimi riscontri di pubblico e di critica, in quasi tutto il Piemonte e persino a Milano, capitale del jazz italiano. Il repertorio che proporrano i Four Jam Plus One è una riuscita combinazione fra swing, blues, soul e bebop all’insegna di una facile comunicativa e di un suono orecchiabile che risulta adatto a tutte le età e a tutti i palati. Alla fine dell’incontro ci sarà il firma-copie dei due volumi, Jazz istruzioni per il riuso che è una breve guida ai segreti della musica afroamericana e Io sono un jazzista che è un romanzo umoristico sulle rocambolesche avventure dell’immaginario sassofonista Richard Goodlife nella Milano dei favolosi anni Sessanta. E per concludere una “MERENDA SINOIRA” preparata dal cuoco Marco della So.M.S.Offerta base 15 euro. Una parte del ricavato sara' devoluto ai terremotati della Turchia e della Siria. Prenotazioni entro Venerdi 24 febbraio tel. 334/9944965.