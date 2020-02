Arpe celtiche per il Cardinale dei Re

E’ stato presentato giovedì 13 febbraio in municipio l’evento del 22 febbraio “Il Cardinale dei Re – Arpe in onore di Guala Bicchieri”. Presenti con l’assessore Mimmo Sabatino, il presidente dell’Atl Vercelli-Biella Pier Giorgio Fossale, la presidente di Donne e Riso Natalia Bobba, e padre Villa. L’evento oltre al patrocinio del Comune di Vercelli è sostenuto da Regione Piemonte, Arcidiocesi, Fondazione Crv. Atl e Donne e Riso, che cucineranno uno speciale risotto “radicchio e speck”.

Il programma della serata era già stato anticipato da Notizia Oggi Vercelli. La conferenza stampa è servita a ribadire l’eccezionalità dell’evento. A cui si lavorava fin dall’estate 2019. Grande artefice del tutto l’assessore Gianna Baucero che non era presente, ma sarà in basilica per il concerto. Sta bene dopo il malore di qualche mese fa e sta finendo la convalescenza. Lo ha annunciato Mimmo Sabatino che ha poi fatto letteralmente da speaker, leggendo le note della collega.

Un concerto inedito e suggestivo

Il concerto sarà un inedito per i vercellesi. L’esibizione del gruppo The Celtic Harp Orchestra con Fabius Constable sarà degnamente evidenziata da scenografie e giochi di luce, in modo da rendere la serata davvero magica, visto l’ambiente in cui risuoneranno le note di questo strumento. E’ stato composto un pezzo anche per l’occasione vercellese. L’orchestra è una delle più prestigiose in campo arpistico, nel suo repertorio pure una “ninna nanna” dedicata alla piccola Charlotte, la principessa figlia dei Duchi di Cambridge William e Kate. In omaggio a Vercelli è prevista anche un’esecuzione musicale della poesia “The Dream of the Rood”, in Old English, contenuta nel famoso “Vercelli Book”.

E’ stato posto l’accento sull’importanza del concerto a chiusura delle celebrazioni per gli 800 anni della Basilica di Sant’Andrea.

La Cultura tra le priorità dell’amministrazione Corsaro

L’occasione, specialmente l’intervento di Pier Giorgio Fossale è anche servita a ribadire che Vercelli vuole riprendere la strada dei grandi eventi da città d’arte, interrotta nel 2014. E’ stato domandato se Arca verrà di nuovo dedicata a grandi eventi. Sabatino ha ricordato che sono in atto lavori di manutenzione al tetto, sottolineando “per cinque anni non si è fatto nulla, bisognava intervenire per ripristinare”. Nessuna anicipazione sul programma culturale 2020, ma l’amministrazione sta lavorando per un progetto in grado di promuovere al meglio la città.

Ecco il video dell’intervento in cui il presidente Atl, oltre a illustrare il ruolo istituzionale di Atl, ha anche ripreso i temi dell’economia della conoscenza che aveva promosso nei dieci anni di assessorato alla Cultura. Fossale è intervenuto anche altre volte nella conferenza stampa. Questo è il discorso principale

