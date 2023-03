Animali fantastici: mostra fotografica al Museo Leone

Sarà inaugurata domenica 2 aprile alle 17 nella sala d’Ercole del Museo Leone di Vercelli, "Animali Fantastici", la mostra fotografica del maestro Vasco Ascolini e di Chiara Mazzeri, arricchita da un testo artistico della scrittrice Lisa Ci. Presenta la mostra Luca Brusotto conservatore del Museo, accompagna l’inaugurazione la Site-specific music di Giuliano Palmieri e Francesco Aroni Vigone. La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino a domenica 30 aprile.

Stima e profonda amicizia, questi gli elementi iniziali che spingono Vasco Ascolini e Chiara Mazzeri a lavorare insieme e da cui nasce il progetto Animali Fantastici.

L'evento

Il maestro Ascolini trae le proprie immagini da esseri inanimati, scolpiti o impagliati, Chiara Mazzeri le coglie soprattutto in natura. Questa è solo l'origine, la base: in realtà a ben vedere, c'è un intento comune; appare evidente la ricerca di un tratto umano, atavico e nascosto che traspare nell'essere animale e viene colto nello scatto. Il bestiario medievale, le ricerche darwiniane, la letteratura, vengono in aiuto in questo enso e influenzano la visione sia di chi ritrae sia di chi guarda. L'energia dei bestiari è trasposta molto abilmente da Vasco Ascolini nelle sue fotografie. L'artista ha fotografato le opere in innumerevoli musei di tutto il mondo, compiendo una ricerca personale intensissima. Il desiderio di discostarsi dalla propria formazione scientifica, porta invece Chiara Mazzeri a cercare tratti meno classificatori nel mondo animale valdostano che la circonda, mondo che diventa, grazie alla sua fotografia, lo specchio di sé stessa. Gli esseri ritratti si trasformano in cosa altra, si collegano ad archetipi nascosti, prendono luce e vogliono essere letti e interpretati.

Quaranta fotografie in rassegna

Il risultato finale sono le quaranta immagini in mostra, venticinque di Ascolini, quindici di Mazzeri. Alcune immagini sono state scattate nei musei di scienze naturali. La loro interpretazione fotografica è potente, così come lo è l'impatto emotivo subito nel museo. Le fotografie del Maestro Ascolini sono analogiche e stampate negli anni da lui stesso, quelle di Chiara Mazzeri sono invece digitali.

Animali Fantastici sarà visitabile nei seguenti orari: da martedì a venerdì dalle 15 alle 17.30 e sabato e

omenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero.

Per info: info@museoleone.it; www.museoleone.it