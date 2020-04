Viotti Festival: sospesi i concerti di aprile per emergenza Covid-19

In considerazione del perdurare dell’emergenza Covid19 e delle disposizioni messe in campo per il contenimento del contagio, abbiamo deciso di sospendere anche i concerti del mese di aprile della XXII stagione del Viotti Festival (Vercelli).

Ad oggi, pertanto, sono stati rinviati i seguenti concerti:

29.02.2020 Le partite e le Sonate di Bach, parte II con Pavel Berman, violino

28.03.2020 Quintetto Stars, Massimo Viazzo, pianoforte & Ducale Wind Quartet

04.04.2020 Guido Rimonda e la Camerata Ducale

18.04.2020 Elio e la Camerata Ducale

Se le condizioni lo permetteranno, è nostro desiderio recuperare i concerti eventualmente studiando nuove modalità di fruizione, quali, ad esempio, concerti all’aperto o replica di un concerto per un pubblico meno numeroso.

