Vercelli piange Liliana Coggiola, volontaria Cri, 78 anni

Il Comitato di Vercelli della Croce Rossa Italiana in lutto per la perdita dell volontaria Liliana Coggiola in Cappello, 78 anni: "Un sorriso e una dolcezza che non dimenticheremo mai. Non ci hai lasciati, cara Liliana, perché il tuo Ricordo e la tua Amicizia sincera ci accompagneranno sempre. Chi ha avuto l'onore di conoscerti non può non ricordare con quanta dedizione svolgevi gli impegni presi come Volontaria CRI. E ora non ci resta che imitare il tuo esempio. Ciao dolcissima Lili".

Ricordata da tantissime persone sui social con messaggi di stima e affetto per una persona unica e speciale.

Liliana Coggiola lascia il marito Alberto, le figlie Ada con Cosimo, Samantha con Mauro, il nipote Loris con Lucia, amici e parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 25 agosto alle 11.30 al Convento di Billiemme, partendo dalla “Casa Funeraria Vercelli” alle 11.15; dopo la funzione religiosa la cara Liliana proseguirà per il Tempio Crematorio di Valenza.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì 24 agosto alle ore 17.00 presso la “Casa Funeraria Vercelli” (via Torino 6/B, Caresanablot).