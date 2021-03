Vaccinazioni: dati e informazioni utili

Nella giornata di ieri, martedì 23 marzo 2021, in Piemonte sono state vaccinate 11.182 persone, tra cui 8.267 ultraottantenni, (dato rilevato alle ore 17.40). A 5.981 è stata somministrata la seconda dose.

Inoculato l’85% delle dosi disponibili

Dall’inizio della campagna si è quindi proceduto all’inoculazione di 675.080 dosi (delle quali 227.791 come seconda), corrispondenti all’85,1% delle 793.530 finora disponibili per il Piemonte.

In queste ore sono in consegna le 84.240 dosi di vaccino Pzifer appena arrivate.

Le vaccinazioni over 80

Ad oggi sono 340 mila circa le preadesioni su una popolazione complessiva di 370 mila over 80 in Piemonte.

193 mila sono stati già vaccinati, 20 mila dei quali all’interno delle RSA.

A 64 mila è stata già somministrata anche la seconda dose.

140 mila, invece, sono gli over 80 ancora da vaccinare. 100 mila hanno già ricevuto l’sms di convocazione con giorno, ora e luogo della somministrazione. Circa mille hanno preaderito oggi e saranno convocati a breve.

Vi sono inoltre altre 7 mila adesioni su cui si sono concluse in queste ore ulteriori verifiche e le relative convocazioni partiranno entro oggi.

Le Asl contatteranno i non trasportabili

Verranno contattati invece in modo diretto dalle Asl per concordare l’appuntamento i 31.400 over 80 non trasportabili (i non trasportabili sono in tutto 36 mila e 4.600 sono stati già vaccinati). Entro domani le Aziende sanitarie locali forniranno all’Unità di Crisi il calendario delle somministrazioni a domicilio.

Come anticipato tutte le prime somministrazioni degli over 80 in Piemonte si concluderanno nella settimana del 15 aprile, con un’ultima tranche di circa 1.800 persone nei giorni 19, 20, 21 aprile.