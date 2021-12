Cronaca

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 dicembre 2021, a Villata in via Mazzini, un uomo anziano (le prime voci lo segnalano come un 77enne, è stato investito da un veicolo. Sul posto si è subito portata un'ambulanza del 118 per soccorrere il ferito che è stato poi portato in codice rosso all'ospedale di Novara.

Notizia in aggiornamento.