Truffa telefonica di offerte lavoro: i numeri da bloccare

Ad essere sempre incinta non è solo la madre degli imbecilli... anche quella dei truffatori non scherza. Ormai siamo bombardati da mail, telefonate e tentativi di raggiro. Ma quando ti chiamano con un numero "tossico", anche solo rispondere è già un danno, meglio bloccare i numeri sospetti.

In particolare è il Centro per l'Impiego a mettere in risalto il pericolo.

"Come già segnalato nei mesi scorsi, - si legge in un comunicato dell'agenzia - è ancora in atto una truffa che si configura come una falsa comunicazione del Centro per l’impiego. In particolare, gli utenti ricevono un sms che invita a contattare gli uffici ai numeri 8938930915 o 899006468.

Si tratta in realtà di numeri a pagamento in nessun modo riconducibili ad Agenzia Piemonte Lavoro o ai Centri per l’impiego, suoi uffici territoriali.

Agenzia Piemonte Lavoro invita il pubblico a diffidare da questi contatti e ricorda che i Centri per l’impiego piemontesi interagiscono in modo ufficiale e con trasparenza".