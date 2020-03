Trino: nuove forniture di mascherine

Nella foto Roberto Gualino consegna le mascherine al pediatra.

A Trino in queste ore si continua nella distribuzione di mascherine, l’assessore Roberto Gualino informa: “Abbiamo consegnato una fornitura di mascherine e camici al nostro pediatra, considerata l’importanza del suo lavoro e l’attenzione verso i nostri bambini”.

Da Casale nuovi dispositivi FFP3

Mentre il sindaco Pane su Facebook annota: “Un immenso grazie al Sindaco di Casale Monferrato Federico Riboldi che ci ha appena comunicato l’arrivo delle nuove mascherine FFP3. Domani sarà consegnata una nuova fornitura di mascherine FFP3 all’Ospedale di Casale, a tutti i medici di famiglia e ai volontari che operano in prima linea, PAT Pubblica Assistenza Trinese, Protezione Civile e Casa di Riposo.

Prosegue la raccolta fondi per l’Ospedale Santo Spirito e per l’acquisto dei presidi necessari per fronteggiare l’emergenza.

Grazie a tutti voi che donate, siete il Cuore Grande del nostro Paese!!!”

Mentre la conta dei casi positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 12.