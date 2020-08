Tamponi di rientro: ecco i numeri dell’Asl di Vercelli da chiamare

L’Asl di Vercelli comunica che chi torna da Croazia, Grecia, Malta e Spagna ha l’obbligo di eseguire il tampone. Per farlo può chiamare il centralino degli ospedali di Vercelli 0161-593111e Borgosesia 01634-26111. L’obbligo per chi rientra da questi Paesi è infatti quello di sottoporsi a tampone entro 48 ore dal rientro. Se non si opta per il tampone immediato in aeroporto, si deve dunque prenotarlo nella propria Asl di competenza.

La telefonata sarà inoltrata ad operatori dedicati che prenoteranno il tampone.

Sarà possibile contattare il centralino dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).

Fino a quando non sarà arrivato esito dei tamponi gli utenti coinvolti dovranno rimanere in isolamento. Anche chi rientra da altri paesi contattando il centralino tramite il servizio dedicato potrà avere chiarimenti e delucidazioni. Le regole in vigore hanno valore per i rientri che avvengono dal 13 Agosto.