Sono arrivati i panettoni Biud10: ecco come ritirarli

L’Associazione Biud10 comunica che sono arrivati i panettoni natalizi e indicano come come provvedere al ritiro per aiutarli nella gestione delle consegne. Per la detrazione della donazione effettuare il bonifico indicando come causale: “donazione”. In fondo alla pagina trovate il link per scaricare il modulo che dovrete inviare compilato dopo di che verrà restituito timbrato e firmato per ricevuta e per gli usi di legge.

Ritiro nel rispetto delle regole

Al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative anti-covid vigenti, sarà possibile effettuare il ritiro presso la sede dell’associazione con le seguenti modalità:

In settimana (orario ufficio) previo avviso anche il giorno stesso ad uno dei seguenti recapiti:

Email: info@biud10.org

Telefono: 0161/218860

Whatsapp: 347/4966387

Al sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (senza preavviso)

Biud10 ringrazia ancora una volta per il supporto e la grande partecipazione a questa iniziativa.