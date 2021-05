Sono 34.850 le persone vaccinate contro il Covid, dati del 28 maggio

Sono 34.850 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 15.773 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 9.496 i cinquantenni, 9.654 i sessantenni, 4.737i settantenni, 2.301 gli estremamente vulnerabili e 865 gli over80. Oltre 2.300 le dosi somministrate dai medici di famiglia.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.440.623 dosi (di cui 857.462 come seconde), corrispondenti al 92,6% di 2.635.610 finora disponibili per il Piemonte.

Preadesioni 30-39 anni

Oggi, primo giorno loro dedicato, sono stati oltre 80.200 le preadesioni per la fascia di età 30-39 anni inserite nel portale www.ilPiemontevaccina.it.

Preadesioni da fuori regione

Invece 3.750 le richieste di vaccinazione espresse in due giorni dai residenti fuori regione, senza domicilio sanitario in Piemonte, ma che si trovano qui per ragioni di lavoro, assistenza familiare o per qualunque altro giustificato e comprovato motivo che imponga la presenza continuativa nella regione (come previsto dall’ordinanza del generale Figliuolo).