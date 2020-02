Serravalle Sesia: container abbandonato a fuoco all’ex LIS

Oggi, sabato 9 febbraio 2020, alle 15.40 la squadra dei Vigili del Fuoco di Varallo dipendente dal comando di Vercelli, è stata impegnata a Serravalle Sesia per una fuoriuscita di fumo dall’area della ex ditta LIS. L’intervento del personale dei Vigili del Fuoco è valso all’estinzione delle fiamme sviluppatesi in un container abbandonato e alle vicine sterpaglie. In seguito si effettuava opera di bonifica del luogo. L’intervento è durato un’ora e mezza circa.

