Scuola: arrivati i primi 33.600 test salivari per il Covid

Sono arrivati al magazzino della Regione Piemonte di Momo, in provincia di Novara, i primi 33.600 test salivari per il Covid. In totale ne sono stati acquistati 1,2 milioni e verranno usati per lo screening nelle scuole elementari, perché consentono di monitorare i bambini con il semplice prelievo della saliva e quindi sono meno invasivi dei tradizionali test da inserire in gola e nel naso. La stessa attenzione sarà successivamente riservata agli anziani.

Il dettaglio dei vaccinati

Sono 15.713 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate giovedì 9 settembre 2021, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 8.973 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di giovedì 9 settembre 2021, in particolare, sono 2.922 i 12-15enni, 4.615 i 16-29enni, 2.522 i trentenni, 2.009 i quarantenni, 1.472 i cinquantenni, 753 i sessantenni, 364 i settantenni, 167 gli estremamente vulnerabili e 182 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.644.771 dosi (di cui 2.565.554 come seconde), corrispondenti all’86,9% di 6.492.310 finora disponibili per il Piemonte (la percentuale è inferiore a ieri perché il totale comprende 145.080 nuove dosi di vaccino Pfizer).