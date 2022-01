Scontro fra tre vetture: una persona in ospedale

Cronaca

E' successo a Serravalle Sesia intorno alle 19 di martedì 4 gennaio 2022. Provinciale 699 interrotta.

Oggi, martedì 4 gennaio 2022, intorno alle ore 19, c'è stato un incidente stradale a Serravalle Sesia, sulla Sp 699.

L’impatto ha coinvolto tre autovetture. Il conducente di uno dei veicoli coinvolti è stato trasportato presso l’ospedale di Borgosesia per le verifica del caso. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

La provinciale è stata chiusa e il traffico deviato per permettere la rimozione dei veicoli.

Sul posto oltre a 118 e forze dell'ordine si è subito portata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, che hanno appunto provveduto alla messa in sicurezza del tratto di strada coinvolto.