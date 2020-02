Santhià: sospensione di ogni tipo di manifestazione pubblica

Nel rispetto dell’ordinanza della Regione Piemonte che vieta dalla mezzanotte di oggi domenica 23 febbraio 2020 ogni tipo di manifestazione pubblica e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, vengono sospesi tutti gli eventi pubblici in esterno e al chiuso, fino a domenica 1 marzo e comunque verrà valutata l’evoluzione della questione.

Pertanto con effetto immediato sono sospese anche tutte le attività relative al Carnevale previste questa sera (domenica 23 febbraio).

Sospeso anche il mercato settimanale di martedì 25 febbraio.

Come sapete si sono registrati anche in Piemonte alcuni casi di sospetto Coronavirus. E’ richiesta quindi la massima responsabilità e una grande attenzione.

