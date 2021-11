Santhià: iniziative dell'Amministrazione per la giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Cronaca

Per la giornata di giovedì 25 novembre, Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, verranno proposte una serie di iniziative in Città atte a ricordare quanto sia ancora, come purtroppo dimostrano i tristi fatti di cronaca accaduti nei giorni scorsi, un fenomeno pericolosamente diffuso.

Mostra fotografica

Fuori dal Comune verrà allestita, a partire dalle ore 18:00, un'esposizione di fotografie a cura di Andrea Mangano e Cinzia Amedeo. Foto che ritraggono il dolore delle donne vittime di violenza. L’esposizione rimarrà fino a sabato 27 dopodiché sarà trasferita in biblioteca.

Bosco in città

Al Bosco in Città invece si potrà passare a lasciare un fiore ed un messaggio alla panchina rossa contro la violenza sulle donne. Fiori e messaggi verranno portati al centro antiviolenza "Ricomincio da Qui" di CISAS.

Un impegno quotidiano

“Come Comune abbiamo sempre attuato iniziative di sensibilizzazione e lo faremo anche quest’anno. Anche all’interno della nostra Amministrazione abbiamo persone come la Dottoressa Ulliana che conoscono molto bene il tema della violenza di genere avendo svolto la professione di assistente sociale e, nel nostro piccolo, metteremo sempre il massimo impegno per far sì questa giornata non sia solo di passaggio, ma un impegno quotidiano contro la violenza sulle donne” commenta il Sindaco Angela

Ariotti.