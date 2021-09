Santhià: Franca Di Miceli nuovo comandante della Polizia Locale

Santhià ha un nuovo comandante della Polizia Locale: Franca Di Miceli, entrata in servizio dal 1° settembre 2021 proveniente da Candelo dove è stata in servizio fino al suo trasferimento. Proprio a Candelo aveva iniziato la sua carriera in qualità di agente nel 200.

Queste le parole del sindaco Angelo Cappuccio sui social per fare il benvenuto alla Di Miceli: “Al Commissario Franca Di Miceli un augurio di buon lavoro, all'Ispettore Capo Franco Sacchi, già Comandante della Polizia Locale di Santhià ora in pensione un ringraziamento per la grande collaborazione in questi anni".

Con lei altri cinque agenti in servizio in città per far fronte a tutte le necessità della città: dal controllo del territorio alla gestione delle manifestazioni.