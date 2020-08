Santhià dice addio a Giovanna Succio

Un vuoto improvviso nei cuori e nella vita ha lasciato l’improvvisa scomparsa della professoressa Giovanna Succio in Giordano, 58 anni, di Santhià, insegnante di lingue a Borgo d’Ale e in passato anche a Cigliano. Lascia il marito, Franco Giordano, dell’Agenzia di viaggi Agatha in corso Nuovo Italia a Santhià, la figlia Federica e la sorella Giuseppina.

Molte le attestazioni di stima e affetto sui social, Giovanna Succio era eTwinning Ambassador del Piemonte.

I funerali saranno celebrati sabato 29 agosto alle 15,30 nel Duomo di Santhià, oggi, alle 17, verrà recitato il Rosario.