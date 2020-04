Santhià: da martedì 21 al via i lavori di asfaltatura in Corso Santo Ignazio

Da martedì 21 aprile inizieranno i lavori di asfaltatura di Corso Santo Ignazio. Verrà asfaltato il tratto compreso tra la rotonda con piazza Veneto/Moro e il semaforo di via Colombo, per circa un chilometro, nei due sensi di marcia.

“Avevamo iniziato a definire questo intervento piuttosto complesso – commenta il sindaco di Santhià Angelo Cappuccio – con il già Presidente della Provincia Carlo Riva Vercellotti. Poi la questione è stata portata avanti dal presidente attuale, Eraldo Botta, con il quale hanno lavorato in stretto contatto sia Mattia Beccaro, assessore ai Lavori Pubblici di Santhià e consigliere provinciale, sia Pier Mauro Andorno, vice presidente della Provincia con delega viabilità e lavori pubblici.

Riteniamo sia un bene che questa asfaltatura, su una strada di grande passaggio, possa essere svolta adesso visto che ci sono poche auto in giro: la viabilità sarà infatti inevitabilmente modificata man mano che i lavori procederanno così come la sosta delle auto ai lati di corso Santo Ignazio. Avvisiamo fin da ora tutti di leggere bene le indicazioni stradali che verranno posizionate relative a sosta e viabilità”.

“Mi preme sottolineare – dice Mattia Beccaro – che si tratta del frutto di una collaborazione molto attiva tra Comune di Santhià e Provincia di Vercelli e che con Andorno abbiamo seguito passo a passo questo progetto. Adesso dopo circa due anni cominciamo con i lavori che sono di tutto rispetto. Si tratta infatti di 12.000 mq di fresatura più la stesura nuovo tappeto d’usura”.

L’opera sarà realizzata dalla Ditta F.lli Sogno Srl di Greggio (VC) per un costo complessivo di € 145.000 + Iva e si prevede che i lavori durino circa 10 giorni.

