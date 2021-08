Rotatoria di Desana: il progetto c'è

La Provincia di Vercelli gestisce la sicurezza di circa mille chilometri di strade. Le situazioni di potenziale pericolo cui porre attenzione sono numerose e vengono periodicamente inserite in una programmazione di interventi che, nel caso in questione, prevede anche la progettazione di alcune rotatorie.

Progetti esistenti per due rotatorie

“Per Desana - spiega il Vicepresidente con delega alla Viabilità Pier Mauro Andorno - siamo già in possesso della progettazione definitiva di due rotatorie, una in direzione Tricerro e una in direzione Vercelli. Non era pertanto necessario inserirla in questa nuova serie di progettazioni”.

I progetti esistenti non vengono dimenticati

“Nell’attesa di disporre delle risorse necessarie a realizzare tutti gli interventi di cui necessitano le nostre strade e per essere pronti a intercettare eventuali risorse collegate al PNRR, procederemo rapidamente alla progettazione di nuove opere ma - rassicura il Presidente Eraldo Botta - questo non significa che ci dimenticheremo dei progetti già in nostro possesso”.

Attenzione confermata per Desana

Chiude il Vicepresidente Andorno: “Non comprendo perché Desana debba opporsi alla progettazione di altre rotatorie. Il nostro compito è di occuparci di tutte le realtà della provincia e così faremo. Non so cosa gli abbia fatto intendere a che è nostra intenzione lasciarla indietro. I circa 600 mila euro che tra il 2016 e il 2019 abbiamo investito in interventi sulla viabilità del paese, confermano la nostra attenzione nei loro confronti”.