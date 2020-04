Riapertura Piemonte, Cirio: “Guardo al 4 maggio con speranza”

Il governatore del Piemonte parla della data prevista per la riapertura: «Ma ripartiremo quando lo dirà la scienza».

La riapertura

Il presidente Alberto Cirio guarda alla data del 4 maggio «con grande positività e speranza – fanno sapere dalla Regione – lavoriamo per avere quel giorno davvero la possibilità di ripartire. Ma questa è un’emergenza sanitaria, per cui ripartiremo soltanto quando ce lo diranno i dati dei sanitari, dei medici, degli scienziati. E il giorno dopo non sarà più come prima: sarà una nuova normalità con cui dovremo confrontarci e con cui dovremo imparare a convivere. Dovremo accettarla, cambieranno alcune nostre abitudini, si introdurrà qualche nuova regola, ma ci permetterà di ripartire. I prossimi giorni saranno decisivi».