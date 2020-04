Regione Piemonte: l’ordinanza conferma le chiusure

L’ultima ordinanza per il contenimento del contagio da coronavirus firmata in Piemonte conferma le chiusure già in vigore.

La situazione in Piemonte

È stata firmata nelle ultime ore la nuova ordinanza contro il contagio da covid19 in Piemonte. Il presidente Alberto Cirio ha firmato il provvedimento con la quale la Regione Piemonte prosegue con la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus. Tutte le regole in vigore in questo momento saranno prorogate fino al 3 maggio e pertanto restano chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia. Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.

