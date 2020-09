Referendum parlamentare: in provincia meno del 14% degli elettori è andato a votare

Alle 7 di questa mattina, domenica 20 settembre 2020, si sono aperte le urne che accoglieranno le schede dei votanti per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari e le preferenze per le elezioni amministrative di tre paesi per quanto riguarda la Provincia di Vercelli: Tronzano Vercellese, Pezzana e Rimella; al voto anche per le regionali in Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Campania e Puglia. I seggi chiuderanno oggi alle 23 e lunedì 21 settembre saranno aperti dalle 7 alle 15. Al termine lo spoglio delle schede per il referendum, per le comunali, invece, inizierà martedì alle 9.

Election Day in tempo di Covid con mascherina, igienizzante per le mani sono al primo posto per chi va a votare e anche i seggi sono stati allestiti nel rispetto delle regole per evitare il diffondersi del Coronavirus. Presentarsi con documento di identità valido e tessera elettorale.

I dati delle ore 12 – Elezioni Amministrative

Alle 12 di oggi, domenica 20 settembre, i votanti per le comunali sono stati per Tronzano Vercellese: 20,15%; Pezzana: 22,72 e Rimella: 21,17.

I dati delle ore 12 – Referendum

Per Vercelli e provincia, alle 12 di oggi domenica 20 settembre, i votanti sono stati il 13,08% (Vercelli: 12,75, Santhià 13,95; Trino 11,87; Crescentino 12,37; Cigliano 15,16; Livorno Ferraris 13,17; Borgosesia 12,67; Varallo 11,69).