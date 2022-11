Quell'area ecologica è uno schifo

Segnalazione al Reporter Errante di Notizia Oggi Vercelli da via Walter Manzone. "Quell'area ecologica è indecente ormai da mesi. Come è possibile che nessuno si prenda la briga di pulire?". Nel dettaglio, si tratta dei cassonetti di vetro e plastica posizionati all'altezza dell'incrocio con via Zara, esattamente sul ponte della roggia.

Sulla destra le tre pozzanghere "permanenti segnalate dal lettore

In terra appare una lunga striscia di detriti (scarti di edilizia distrutti dal tempo) e immondizia di vario genere e il quadro d'insieme è davvero avvilente. A peggiorare ulteriormente il panorama, le pozzanghere "permanenti" sullo stesso ponte che rendono quasi impossibile il transito dei pedoni (a quanto segnalato dal lettore non sono evaporate nemmeno durante i mesi torridi dell'estate).

Segnaliamo la bruttura della zona a chi di dovere in attesa che sia risistemata dal momento che, oltre ai sacrosanti diritti di chi vi abita, di fronte ci sono alcune attività commerciali e di terziario che meritano un contesto un po' meno lasciato andare...