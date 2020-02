Principessa dei tubicini, addio: Valsesia in lutto per la bimba di sei anni

È un momento triste per la Valsesia: si è spenta la piccola Anastasia, di sei anni. Era affettuosamente nota come “La principessa dei tubicini”.

Addio Anastasia

Lutto in Valsesia: se n’è andata a soli sei anni Anastasia, la “principessa dei tubicini”. Lo riporta Notizia Oggi. La bimba era molto nota e amata in zona. Poco tempo dopo la nascita aveva subito un arresto cardio-respiratorio che le aveva lasciato importanti strascichi sulla salute. Ma lei non si era arresa. Per supportarla nella sua lotta si erano attivate numerose associazioni, da quelle benefiche alle realtà sportive. Nella notte tra domenica e lunedì 10 febbraio 2020, purtroppo, la tragica notizia: la piccola è mancata.