Precipita fuori dal sentiero per cento metri in Valsesia

Un uomo di 70 anni è precipitato per circa cento metri a fianco del sentiero nel territorio del comune di Rossa, in Valsesia.

Cade dal sentiero

Nella serata di domenica 27 settembre 2020, una famiglia si è messa alla ricerca di un parente 70enne: non l’aveva visto rientrare dopo che in giornata era salito all’alpe Campello per raggiungere una baita di sua proprietà.

Il ritrovamento

I familiari si sono messi a cercarlo e lo hanno trovato: era caduto un centinaio di metri a valle del sentiero e sembrava avesse una frattura a una gamba. Sono quindi intervenuti i soccorritori, con un sanitario e alcuni membri del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Il recupero

L’uomo è stato individuato, raggiunto, stabilizzato e caricato sulla barella. Il recupero è avvenuto con la tecnica del contrappeso, con la barella che viene issata verso l’alto per mezzo di corde e attrezzatura da alpinismo. L’uomo è stato riportato sul sentiero per poi essere condotto in ospedale.