Plastic Free Vercelli ripulisce la zona della Piastra Asl

Notizia Oggi Vercelli pubblica la lettera di un lettore con la quale ringrazia l'impegno dei volontari di PlasticFree Vercelli.

Vi ricordate il "giardino" vicino alla Piastra, l'Ospedale di Vercelli? Le schifezze scaricate e giacenti da anni incalcolabili? Il biglietto da visita per chi parcheggiava lì per recarsi in Piastra? Ecco... I volontari di Plastic Free Vercelli hanno ripulito quello scempio. La coordinatrice è Valeria Frigerio ma tutta la famiglia la aiuta. Sono con lei anche mamma e papà che hanno la panetteria "Voglia di pane" in corso Prestinari. Il papà, a mezzanotte, si alzerà per andare a fare il pane, la mamma un poco dopo, alle cinque... Sono volontari. VOLONTARI. Hanno raccolto tre sciacquoni, sanitari, abiti, stampante, televisori, anche tre provette con la pipí... 59 sacchi e non è tutto, ovvio... Che dire? Grazie, grazie, grazie.