Piemonte tra le prime quattro regioni per popolazione vaccinata

“Questo colloca la nostra Regione tra le prime quattro regioni in generale e la prima davanti alle grandi regioni – comunica Alessandro Stecco dai social – non è una gara, ma è un parametro un indicatore di risultato, mai come questa volta contano solo i fatti. Difficoltà ci sono e ci saranno sempre, ma il sistema da noi funziona e funzionerà sempre meglio”.

Nel frattempo è partita molto bene la preadesione dei trentenni e il 3 giugno prossimo parte anche quella dedicata alla fascia dai 16 ai 29 anni, nettamente in anticipo rispetto ai piani.