Piemonte in arancione da martedì, manca solo la firma

I Piemonte è tra le regioni che ritornano in zona arancione, si sta aspettando solo l’ufficialità del passaggio di colore che dipende dai dati del nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Da martedì infatti riapriranno i negozi, parrucchieri ed estetisti compresi, le scuole in presenza anche per seconda e terza media, mentre per le Superiori le lezioni in classe riguarderanno il 50% degli studenti.

Fiducia ripagata

La “fiducia” del governatore Alberto Cirio è stata ripagata: “Da qui a qualche ora firmerò delle ordinanze e sulla base dei numeri che abbiamo una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione – dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, al convegno organizzato da Fratelli d’Italia ‘Riapri Italia’ – ciò significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene”.