Piemonte in Arancione da lunedì 24 gennaio 2022, è ufficiale

Regionale

Insieme a Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo e Sicilia.

Il Ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: sono quattro le regioni che passano in zona arancione da lunedì 24 gennaio: Piemonte, Friuli Venezia-Giulia, Abruzzo e Sicilia. La Sardegna e la Puglia andranno in zona gialla, mentre la Valle d'Aosta rimane in arancione. Uniche regioni bianche sono Basilicata, Umbria e Molise.

Decisione presa in base ai numeri che riguardano il periodo dal 14 al 20 gennaio 2022 che indicano la situazione stabile delle terapie intensive e l'aumento dei ricoveri.

Dove non sarà necessario il Green pass

Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari); commercio al dettaglio di prodotti surgelati; commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica); Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati; commercio al dettaglio di materiale per ottica; commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.