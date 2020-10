Pedaggi autostradali: “Subito l’esenzione”

Il presidente del Consiglio Comunale di Vercelli Gian Carlo Locarni rende noto che è stata presentata un’istanza al ministero delle Infrastrutture perché venga celermente attivata l’esenzione dal pedaggio autostradale fra i caselli di Vercelli Ovest e Vercelli Est, come pure in altre parti del Piemonte e in Liguria. Firmatari l’onorevole della Lega Paolo Tiramani ed altri.

Code di 50-60 minuti

“Il traffico – annota Locarni – si è riversato sulla A26, tra il casello Vercelli Est e Vercelli Ovest, essendo la strada più sicura da percorrere; nella giornata del 6 ottobre si è verificata, inoltre, una situazione particolarmente critica sull’autostrada, con code da 40 a 60 minuti tra i due caselli. Per tutti questi motivi il parlamentare del territorio, Paolo Tiramani, insieme ad altri colleghi piemontesi ha presentato un’istanza al ministro delle infrastrutture chiedendo l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale per chi entra ed esce dai caselli di Vercelli est e ovest”.

“Ringrazio – conclude Locarni – la celerità con cui la mia istanza, a primo firmatario Paolo Tiramani, è stata presa in carico dagli onorevoli a dimostrazione di come i vari rappresentanti del territorio lavorino in sinergia per il bene comune. Ora non resta che auspicare la stessa prontezza nel rispondere anche da parte del ministro preposto”.