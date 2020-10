Nuovo Dpcm: confermato coprifuoco a mezzanotte per i ristoranti

Questa sera, domenica 18 ottobre 2020, il Presidente del Consiglio ha detto le nuove misure che verranno adottate per combattere la diffusione del virus. Non ci sarà un lockdown, ma le restrizioni ci sono. Nuove restrizioni “Per affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando non solo l’Italia, per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato, perché si rischierebbe di mettere in discussione l’economia” così ha esordito Giuseppe Conte.

Novità

I Sindaci potranno chiudere vie e piazze dove si possono formare assembramenti, concesso il transito ai residenti e commercianti.

Ristorazione

Bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie: dalle 5 del mattino a mezzanotte se il servizio avviene ai tavoli se no la somministrazione prevista deve finire per le ore 18; consegne domicilio senza vincolo di orario e l’asporto fino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare solo 6 persone al tavolo e i ristoratori dovrnno segnalare con un cartello il numero di persone ammesse nel locale. Nessun limite per ospedali, aeroporti e autogrill.

Gioco

Sale bingo chiusura ore 21.

Scuola

Scuole secondarie di secondo grado verranno favorite modalità più flessibili dell’attività didattica con ingresso ore 9 e orari pomeridiani. Le università attuino dei piani didattici in funzione delle esigenze formative.

Sport

Non sono consentite gare e competizioni dilettantistiche, consentite attività con forma individuale e consentita attività professionistiche. Palestre: una settimana di tempo per adeguarsi al protocollo di sicurezza e per verificarlo tramite il Comitato tecnico Scientifico, altrimenti la prossima settimana si sospenderà anche l’attività di palestre e piscine.

Eventi

Vietate sagre e fiere locali. Si alle manifestazioni nazionali.

Lavoro

Favorito lo smart working.