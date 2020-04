Nonna Ada, la più anziana in Europa che ha sconfitto il Coronavirus

Ada Zanusso ha 104 anni ed è una delle persone guarite dal Covid-19 nel Biellese, come riporta primabiella.it. L’anziana, ospite della casa di riposo Maria Grazia a Lessona, gestita dalla Fondazione Zegna, è diventata celebre negli ultimi giorni in tutta Italia per aver combattuto il virus e averlo sconfitto: nessuno in Europa è guarito alla sua età. Come ha raccontato il figlio Giampiero (foto) Ada Zanusso si era sentita male ai primi di marzo con sintomi riconducibili al coronavirus. Classe 1916, originaria del Veneto, nel 1947 si è trasferita in provincia di Biella con il marito e i primi due dei quattro figli. Alcuni anni fa, dopo essersi rotta il femore, è stata ospitata in una struttura non lontano da casa, a Lessona, dove viene tuttora seguita con affetto dal personale sanitario della struttura.

A Lessona, nei giorni scorsi, erano stati effettuati dei tamponi a tappeto sugli ospiti dell’Rsa dopo il decesso di una ventina di persone. Dei 53 positivi, undici sono risultati asintomatici.

https://primabiella.it/cronaca/nonna-ada-e-la-piu-anziana-deuropa-ad-aver-sconfitto-il-coronavirus/

