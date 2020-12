Neve Piemonte: rimane l’allerta gialla

Come annunciato dalle previsioni, permane l’allerta gialla su tre quarti del Piemonte con una tendenza all’aumento del pericolo valanghe, come riporta primatorino.it. Il maltempo delle ultime ore ha creato non pochi disagi sulle strade sull’Appenino tra Liguria e Piemonte. L’autostrada A6 è stata chiusa al traffico ieri, venerdì 4 dicembre 2020, nel tratto Altare-Savona: tutti i veicoli fermi a causa di pioggia ghiacciata, naturalmente camion compresi. Poi l’autostrada è stata riaperta nel corso del pomeriggio.

La situazione in Piemonte

L’ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un’allerta gialla per le zone meridionali della regione. La bassa pressione, in discesa dalla Danimarca, ha portato da ieri a un peggioramento del tempo. Le nevicate più consistenti nel Cuneese: 15-20 centimetri a Borgo San Dalmazzo, 10 ad Alba. Imbiancata anche Cuneo città. Fiocchi bianchi anche nell’Astigiano, nel Torinese e nell’Alessandrino.

Attese nevicate anche nel vercellese

Una profonda area depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche porterà a un ulteriore peggioramento del tempo e a un calo delle temperature sul Piemonte a partire da stasera e per tutto domani. Proprio per domani mattina sono attese nevicate su tutto il territorio regionale, generalmente di debole intensità ma con valori moderati o forti sul settore orientale, in particolare sull’astigiano, sull’alessandrino e sui rilievi delle Alpi Pennine e Lepontine. Neve bagnata o pioggia mista neve potrà interessare le pianure del biellese, dell’alto vercellese e del Verbano.

Dalle ore centrali la quota delle nevicate dovrebbe risalire fino a 300-500 m sul settore a nord del Po, più repentina e brusca sulle zone appenniniche e le pianure alessandrine a causa dell’afflusso di aria più calda da sud. Dalla serata è prevista una graduale attenuazione delle precipitazioni con fenomeni più sparsi ed intermittenti sul settore occidentale.

