Tragedia nei boschi sopra Varallo in zona Crevola. Questa mattina, sabato 12 settembre 2020, un uomo di 71 anni che era andato a far legna è precipitato in un dirupo ed ha perso la vita.

Il personale del 118 al suo arrivo non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica dell’incidente stanno lavorando le forze dell’ordine.