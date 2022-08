Morto l'operaio coinvolto nell'incidente sul lavoro a Santhià

Purtroppo non ce l'ha fatta l'operaio coinvolto nell'incidente di questa mattina all'impianto di compostaggio "La Coccinella" a Santhià in frazione Brianco, aveva 58 anni e lavorava per una ditta esterna incaricata all'ampliamento dello stabilimento.

E' accaduto a mezzogiorno circa di oggi, lunedì 8 agosto 2022. L'uomo, dalle prime indiscrezioni residente nel biellese, è rimasto gravemente ferito da un macchinario, subito soccorso dal personale sanitario è risultato in gravissime condizioni, poi è stato trasportato con l'eliambulanza al Cto di Torino dove è deceduto poco dopo.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri e dello Spresal dell'Asl di Vercelli per stabilire responsabilità e la dinamica dell'incidente che è costato la vita al 58enne.