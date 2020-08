Meteo Vercelli: variabile con pioggia fino a martedì

Da oggi, domenica 16 agosto e fino a martedì 18 compreso, secondo le attuali previsioni meteo, il cielo di Vercelli vedrà alternarsi sole e nuvole, con rischio di piogge o anche temporali specialmente in ore serali. Le temperature massime sono in discesa, dau 32 gradi di oggi, domenica 16 agosto, si rinfrescherà di qualche grado, con una discesa delle massime fino a 25 °C nella giornata di martedì. Da mercoledì temperature in risalita e ancora soleggiato.

Tre giorni nuvolosi poi sole

La possibilità di precipitazioni e temporali sono le seguenti. Domenica 16: 20-22; Lunedì 17: in ore notturne, mattina e sera; Martedì 18: pomeriggio.

Secondo le previsioni a più lungo termine, con minore attendibilità, il sole la farà da padrone fino a fine mese quando dovrebbero esserci fenomeni temporaleschi più importanti.