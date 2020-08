Meteo: allerta gialla in Piemonte fino a domattina, Ferragosto di sole

Ieri, mercoledì 12 agosto 2020, a Vercelli abbiamo avuto nella serata qualche brontolio di tuono e un po’ di pioggia. Ma in altre parti della regione si sono registrati diversi temporali intensi, con forti precipitazioni, grandine e forti raffiche di vento.

Nel Torinese eventi che non tornavano da 100 anni

I massimi di precipitazione oraria sono impressionanti a Massello (TO sono caduti 92,6 mm, valore corrispondente ad un tempo di ritorno di oltre 100 anni, ed a Lemie (TO) con 48,0 mm tempo di ritorno compreso tra 50 e 100 anni. Nel Torinese e Cuneese venti con raffiche fino a quasi 70 km7h.

La situazione disegnata da Arpa Piemonte

In queste ore, Arpa Piemonte ha di nuovo diramato l’allerta gialla fino alla nottata, per via di “un impulso di aria fredda ed instabile, – sottolineano dall’agenzia – associato alla circolazione depressionaria presente sull’Adriatico, transiterà tra il pomeriggio odierno (giovedì 13 agosto) e le prime ore del mattino di domani (venerdì 14 agosto) sulla nostra regione. Tale situazione alimenterà l’instabilità sul Piemonte, con rovesci e temporali che interesseranno dapprima le zone alpine e pedemontane in successivo transito sulle pianure settentrionali e tra torinese e cuneese. Saranno possibili fenomeni localmente forti, associati a grandine e raffiche di vento. Permane l’allerta gialla per temporali nella giornata odierna”.

Nella tabella di allerta sono comprese anche le pianure del Vercellese, dove, tuttavia, non dovrebbero verificarsi situazioni critiche, fermo restando che si tratta di eventi temporaleschi che localmente possono sempre avere esiti imprevedibili.

Ferragosto soleggiato

In breve tempo, nella giornata di domani, la situazione meteo in Piemonte evolverà rapidamente al bello stabile e il 15 agosto sarà un Ferragosto classico, con sole e caldo.