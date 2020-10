Mappa contagi: il Covid conquista terreno

Esattamente una settimana fa avevamo ripreso la mappa dei contagi che la Regione Piemonte realizza ogni giorno in base dai dati dell’Unità di Crisi, anche se non sempre sono dati aggiornatissimi (a Trino ne segnala 28 ma il sindaco parla invece di 31 casi) danno subito l’idea. Il 16 ottobre avevamo rilevato 21 località del Vercellese (Valsesia esclusa) con almeno un positivo, ora sono 30. I dati si riferiscono alle ore 18,30 del 22 ottobre.

La “classifica” dei casi

Vercelli è naturalmente il centro in cima alla “classifica”, con 142 (erano 74 casi sette giorni fa). Subito dopo Trino con 28 (erano 14), terzo posto per Caresanablot, con ben 14 casi segnalati (erano 11), molti ospiti della residenza per anziani, Santhià 13 (+4), Saluggia 12, Crescentino 11, Caresana 8 (erano 12, si tratta però di migranti ospitati nel Cas), Tronzano 8 (+2), San Germano Vercellese 6, Costanzana 6 (+3). Palazzolo 5 (-1), Borgo Vercelli 5 (invariato), Villata 4 (-1), Asigliano 4, Fontanetto Po, 3 (+2), Stroppiana 3, Buronzo 3 (+2), Livorno Ferraris, 2, Bianzè 2 (-2), Formigliana 2, Prarolo 2, Pezzana 2 (+1), Olcenengo 2 (+1). Registrano un solo positivo: Arborio, Cigliano, Ghislarengo, Lamporo, Lignana, Moncrivello, Rive. In tutto 294 contro 164 di sette giorni fa. Numeri ancora relativamente bassi ma certamente in forte aumento, del 179%.