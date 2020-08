Maltempo: qualche problema nella Bassa

Nelle foto l’albero caduto sulla strada di Prarolo e l’intervento dei Vigili del Fuoco ad Asigliano.

Il temporale avvenuto intorno alle 17 di oggi, venerdì 28 agosto 2020, ha provocato qualche problema per alberi e cornicioni pericolanti nella Bassa.

Albero caduto a Prarolo

Nel territorio comunale di Prarolo è caduto un albero sulla strada, per fortuna senza colpire veicoli. L’albero ha invaso la carreggiata ma non ha impedito la circolazione che è stata regolata dal vigile e dall’operaio del Comune. Dopo la segnalazione alla provincia e ai vigili del fuoco, quest’ultimi hanno liberato la strada è permesso la regolare circolazione stradale.

Asigliano, una via al buio

Ad Asigliano intervento dei Vigili del Fuoco per una grondaia pericolante in via Marconi.

Ma il problema più rilevante è il guasto che ha lasciato senza elettricità Via Varalda. Alle ore 20,30 i tecnici erano ancora all’opera, mancava ancora la correnre,

A tal proposito dall’amministrazione comunale dicono che il numero di segnalazione è 145614605. Per richiedere aggiornamenti telefonare al numero 803500 e digitare 1. La segnalazione è stata fatta alle 19:15. Siamo ovviamente in contatto con E-Distribuzione per monitorare la situazione.

Ad un certo punto nel paese si è temuta una replica degli eventi del 2019, per fortuna non è stato così. Sono caduti rami dagli alberi secolari del Parco Comunale che verrà chiuso domattina per la verifica dei danni, problemi anche a un impianto semaforico.

A Trino si segnalano allagamenti, piante e cavi pericolanti,