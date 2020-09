L’Olimpia Runners riparte da Monza

Ventuno chilometri di corsa a Monza, oggi domenica 13 settembre, per riprendere l’attività sportiva per l’Olimpia Runners.

“Ottima l’organizzazione e ben rispettate le norme dai podisti – commenta Antonello Formaggio – tempi discretamente alti, ma in linea con quello che può essere una gara di ripresa dopo sette mesi totali di blocco, la non abitudine a soffrire ed allenarsi. Direi un’ottima ripresa per tutti”.

Questi i tempi dei runners: Bessone 1h51; Formaggio 1h58; Tognato 2h01; Coppini 2g14.