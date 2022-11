La Valsesia dice addio a Viola, deceduta nell'incidente di Pogno

Oggi pomeriggio venerdì 4 novembre 2022 alle 15,30 nella chiesa parrocchiale Santi Pietro e Paolo di Borgosesia si svolgeranno le esequie di Viola Beltrametti, 38 anni, morta dieci giorni fa nell'incidente stradale di Pogno.La donna lascia papà Luciano, mamma Daniela e la piccola figlia Ariel, oltre alla sorella Alice con Simone, Nicole e Naomi, e la sorella Francesca.

Il tragico incidente

La tragedia è accaduta nel tardo pomeriggio di dieci giorni fa. Viola Beltrametti viaggiava su una Mercedes Classe A condotta da un uomo di 33 anni residente a Coggiola. L’auto era salita da Valduggia e aveva appena terminato la Cremosina, imboccando infine il rettilineo di Pogno che porta in centro paese. L'auto ha poi sbandato e ha centrato un cartello segnaletico, poi una colonnina del metano e si è fermata infine contro un pilone.Per la giovane madre non c’è stato nulla da fare, il compagno è invece stato portato al pronto soccorso del “Santissima Trinità” di Borgomanero e successivamente dimesso dopo gli opportuni accertamenti. Adesso è indagato per omicidio stradale: pare tra l’altro che avesse la patente sospesa in via provvisoria.