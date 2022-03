La Bellaria piange Silvana Maino in Picco

Cronaca

Mancata all'età di 66 anni, era stata anche una stimata parrucchiera.

Vasta commozione in città ed in particolare al Circolo Bellaria per la scomparsa di Silvana Maino, aveva solo 66 anni ed era la moglie di Giorgio Picco, personaggio molto noto in città per la sua attività nel mondo delle Bocce e per essere stato fra i fondatori e poi anche presidente del "Circolo Bellaria", una realtà associativa e carnevalesca che negli anni ha regalato tante emozioni ai vercellesi e fatto tanto bene.

Silvana è mancata all'ospedale Sant'Andrea ed era molto nota ed apprezzata per la sua passata attività di parrucchiera in via Trino.

Rosario e funerale

Lascia il marito, le figlie Simona e Federica con Andrea, i nipoti Camilla, Federico e Nina, il fratello e le sorelle con le rispettive famiglie, il cognato e famiglia, nipoti cugini e parenti tutti.

Il Santo Rosario è stato fissato per domani, giovedì 31 marzo 2022 (ore 18), in Duomo, dove, venerdì 1° aprile (ore 9,30), verranno celebrate le esequie. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Mombello Monferrato.

A Giorgio Picco, amico di lunga data del nostro settimanale Notizia Oggi Vercelli, e alla sua famiglia le più sincere condoglianze da parte del direttore e della redazione del giornale. Ricordiamo Silvana tra le partecipanti al "Totoparrucchieri" di alcuni anni fa, iniziativa promossa dal giornale, ed a cui si riferisce la fotografia qui pubblicata.