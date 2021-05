Investe il rivale di un litigio: arrestato per tentato omicidio

Nelle foto i rilievi sul posto dell’investimento e sull’auto dell’aggressore.

Una vicenda davvero brutta che per fortuna non è sfociata in tragedia, ma che ha un’odiosa dinamica, che ha portato i carabinieri della Stazione di Gattinara ad arrestare un 29 enne di Lenta per tentato omicidio.

La lite e l’investimento

Verso le ore 19.30 di giovedì 13 maggio alcuni cittadini di Lenta, che stavano passeggiando nel centro del paese, hanno assistito ad una lite tra due giovani che, ad un certo punto, è degenerata. Infatti uno dei due litiganti è salito repentinamente a bordo della propria autovettura ed ingranando la marcia a forte velocità ha investito il rivale, che è caduto a terra malconcio.

Tenta di colpirlo ancora in retromarcia

Subito soccorso dai passanti, il ferito è stato adagiato sul marciapiede. Ma l’aggressore ha ingranato la retromarcia, tentando di investire nuovamente il malcapitato che tuttavia, grazie ai due passanti che l’avevano soccorso, è stato sottratto all’urto. A questo punto, il conducente dell’auto si è dato alla fuga, dirigendosi verso la periferia del paese.

Intervengono i Carabinieri

Nel frattempo, i due soccorritori, oltre ad allertare l’ambulanza, hanno richiesto l’intervento dei carabinieri, che sono sopraggiunti dopo poco.

Informati dell’accaduto e sinceratisi delle condizioni del malcapitato, che nel frattempo era stato accompagnato all’ospedale per essere visitato e curato delle ferite, i carabinieri di Gattinara si sono subito posti alla ricerca del fuggiasco, che veniva rintracciato dopo un’ora nei pressi della propria abitazione di Lenta.

Tenta la fuga, bloccato

Il 29enne dapprima ha negato ogni addebito ma, quando i carabinieri hanno iniziato ad eseguire i rilievi tecnici sul suo veicolo, preso dal panico ha cercato di fuggire. Lo ha fatto cercando di chiudere i carabinieri dentro al garage. Il trucco però non gli è riuscito, così è stato bloccato ed arrestato per tentato omicidio, informando il PM di turno della Procura della Repubblica di Vercelli.

L’aggredito ha riportato varie escoriazioni agli arti inferiori e superiori con una prognosi di 7 giorni . Non è ancora stato chiarito il motivo del litigio, anche se i due annoverano precedenti per problemi legati al mondo della tossicodipendenza.