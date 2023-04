Incendio sulla Torino Milano: aggiornamento e testimonianza

L'incedio sulla linea Torino Milano fra Santhià e Vercelli è stato domato nel tardo pomeriggio dai Vigili del fuoco, ma la regolarità dei convogli non è ancora del tutto ripristinata. La segnalazione dell'incendop è avvenuta alle ore 15,30 circa e lo spegnimento risalirebbe tra le 18 e le 19.

Alla stazione di Vercelli, ore 20

Alle ore 20, per nostra testimonianza diretta, alla stazione di Vercelli è arrivato un treno da Torino per Milano, senza annuncio di ritardi. ed ha regolarmente proseguito, mentre un convoglio proveniente da Milano per Torino è stato annunciato con un'ora di ritardo.

L'aggiornamento di Trenitalia

L'ultimo aaggiornamento ufficiale di Trenitalia è delle ore 19,30 recita così: "La circolazione è in graduale ripresa dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Ancora in corso l'intervento dei tecnici. I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 20 minuti e subire limitazioni di percorso e cancellazioni. I treni Regionali che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione della circolazione, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 150 minuti e subito limitazioni di percorso e cancellazioni".

Prima di partire eventualmente conviene consultare il sito web di Trenitalia nella sezione di informazione sul traffico.

Tutte le informazioni da noi fornite sono quelle ufficiali disponibili.

La testimonianza

Riceviamo da un pendolare coinvolto nella vicenda una testimonianza sui disagi patiti: "I ritardi erano superiori ai 70 minuti alla fine il treno l'hanno cancellato a Santhià non è più ripartito in direzione Vercelli Novara, ed erano ancora le 17. "Noi viaggiatori siamo stati fatti scendere a Santhià ed eravamo centinaia vorremmo sapere com'è andata a finire, vogliamo denunciare che non c'è stato alcun bus pullman sostitutivo alla stazione di Santhià in 2 ore, c'è chi doveva andare a Vercelli per lavoro, chi per studio o chi per acquisti ma non siamo stati assistiti e io stavo per chiamare il comando dei Carabinieri di Santhià"