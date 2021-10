In piemonte l'84% dei pazienti Covid in terapia intensiva non è vaccinato

Regionale

Sono 18.999 le persone vaccinate contro il Covid, dati dell'8 ottobre.

Dai dati aggiornati a venerdì 8 ottobre 2021 in Piemonte l’84% dei pazienti Covid che si trovano in questo momento ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare, dei 19 ricoveri attuali in terapia intensiva 16 riguardano pazienti non vaccinati (7 uomini e 9 donne), altri 3 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (2 uomini e 1 donna). Dei 154 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 76.

Il dettaglio dei vaccinati

Sono 18.999 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate venerdì 8 ottobre 2021 all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.413 è stata somministrata la seconda dose, a 7.877 la terza dose.

Tra i vaccinati di venerdì 8 ottobre 2021, in particolare, sono 1.318 i 12-15enni, 2.600 i 16-29enni, 2.058 i trentenni, 2.006 i quarantenni, 1.567 i cinquantenni, 606 i sessantenni, 218 i settantenni, 806 gli estremamente vulnerabili e 6.687 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.122.893 dosi, di cui 2.814.593 come seconde e 54.849 come terze, corrispondenti all’85,4% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.